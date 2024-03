Am Dienstagmorgen soll es einen Brandanschlag im Umfeld der Tesla-Gigafactory bei Berlin gegeben haben. Im Werk und in Teilen der nahe gelegenen Kleinstadt Erkner ist der Strom ausgefallen.

Seit Baubeginn steht die Gigafactory des US-amerikanischen Autobauers Tesla in der Kritik. Am Dienstagmorgen soll es in der Nähe der Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin zu einem Brandanschlag gekommen sein. Das berichten die "Märkische Allgemeine Zeitung" ("MAZ") und die "Bild" mit Verweis auf voneinander unabhängige Quellen. In Sichtweite der Tesla-Gigafactory haben Umweltaktivisten ein Waldstück besetzt, um gegen den geplanten Ausbau der Fabrik zu protestieren.