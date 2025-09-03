Nach 130 Jahren: Attraktion vor dem Aus

In Niedersachsen Razzia bei Polizisten wegen rassistischer Chatgruppe

Von dpa 03.09.2025 - 12:40 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Polizisten in Uniform: In Niedersachsen müssen sich mehrere Beamte wegen rassistischer Inhalte verantworten (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/Ardan Fuessmann/imago)

In Niedersachsen müssen sich mehrere Polizisten wegen rassistischer Äußerungen verantworten. Innenministerin Daniela Behrens verurteilt die Inhalte scharf.

Wegen einer Chatgruppe mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten sind die Smartphones von acht Polizisten der Polizei Niedersachsen beschlagnahmt worden. Wie das Innenministerium in Hannover mitteilte, fand der Zugriff am Mittwochmorgen um 6 Uhr statt.

Hintergrund seien Äußerungen in einer Chatgruppe im November 2019. Dabei seien rassistische und die NS-Herrschaft verharmlosende Kommentare und Memes versandt worden, ebenso wie diskriminierende und ableistische Bilder. Als Ableismus wird die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung bezeichnet.

Ministerin: Gehen konsequent gegen Rassismus vor

Die Chatgruppe hatte insgesamt 13 Mitglieder, die sich aus der Studienzeit an der Polizeiakademie Niedersachsen am Standort Oldenburg kannten. Betroffen sind drei Polizisten der Polizeidirektion Oldenburg sowie jeweils zwei der Polizeidirektionen Osnabrück, Braunschweig und Lüneburg sowie der Zentralen Polizeidirektion. Einer der Chatteilnehmer hatte die Prüfungen an der Polizeiakademie nicht bestanden, ein weiterer ist bereits entlassen worden.

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) betonte: "Wer die Menschenwürde nicht achtet, hat keinen Platz in der Polizei Niedersachsen. Gegen Rassismus und Diskriminierung gehen wir konsequent vor."