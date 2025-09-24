Flughafen gesperrt Drohnen-Alarm in Kopenhagen: Drei Schiffe rücken in den Fokus
Wie kommen größere Drohnen plötzlich in den Luftraum von zwei der größten skandinavischen Flughäfen? Nach der folgenreichen Störaktion geraten mehrere Schiffe in den Fokus.
Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nannte es den "bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur": Wegen zwei bis drei größeren Drohnen hatte der Flughafen Kopenhagen vom späten Montagabend bis in die Nacht hinein für rund vier Stunden gesperrt werden müssen. Dann meldete gegen Mitternacht auch Oslos Flughafen eine mögliche Drohnensichtung. Der Vorfall dort ist aber noch nicht bestätigt und ein Zusammenhang ist offen.
Kopenhagens Polizei erklärte aber, dass sie aufgrund der Flugmuster, der Größe und der Dauer der Drohnenflüge über dem Flughafen der Stadt zu dem Schluss komme, dass vermutlich "ein fähiger Akteur hinter dem Einsatz der Drohnen steckt". Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Russland sei , sagte Dänemarks Regierungschefin. Dänemarks Geheimdienst PET hat bisher offengelassen, ob die Drohnen verfolgt wurden, als sie nach etwa vier Stunden wieder vom Flughafen wegflogen.
Schiffffahrtsroute führt am Flughafen vorbei
Klar ist aber: Der Flughafen liegt direkt am Meer. Polizeichef Jens Jespersen sagte dem Sender TV 2, zu fast jeder Zeit seien mögliche "interessante Schiffe" auf dem Weg von oder nach Russland im Öresund oder dem hier relevanten Teil der Ostsee. "Und die gab es letzte Nacht auch".
In den Fokus rücken neben Funk- und Radardaten deshalb auch die Informationen zu Schiffsbewegungen: Experten für Open Source Intelligence (Osint), das Auswerten öffentlich verfügbarer Daten, haben dabei auf X anhand ihrer Kurse drei Schiffe ausgemacht, die mit Verbindungen nach Russland und ungewöhnlichen Manövern verdächtig erscheinen. Behörden haben die Informationen zu den drei Schiffen bisher nicht kommentiert. Sie können auch alle eine falsche Spur sein. Die drei Schiffe sind:
- Das unter russischer Flagge fahrende Frachtschiff Astrol 1. Es steht bereits unter US-Sanktionen und ist am Sonntag in die Kattegatstraße nördlich von Kopenhagen eingefahren, wo es einen ungewöhnlichen Zickzack-Kurs hinlegte. Am Montag fuhr es in die Öresundstraße nahe der dänischen Hauptstadt ein und passierte den am Meer gelegenen Flughafen etwa gegen 18 Uhr.
- Der unter der Flagge Benins fahrende Tanker Pushpa. Das ist ein Schiff, das im April von estnischen Behörden beschlagnahmt wurde, als es angeblich unter der Flagge Dschibutis und mit anderem Namen fuhr, aber keine gültige Registrierung hatte. Das sind Anzeichen, dass es zur russischen "Schattenflotte" gehört, bei der die wahren Eigentümer verschleiert werden. Im Juli hatte es eine Explosion am Schiff gegeben, bei der über die Verwicklung eines ukrainischen Geheimdienstes spekuliert wird. Am Montag kam Pushpa auf der Ostsee aus dem russischen Primorsk und fuhr durch den Fehmarnbelt in die Kieler Bucht und passierte damit nicht den Flughafen Kopenhagen direkt. Gegen 21 Uhr war sie Kopenhagen am nächsten, rund 70 Kilometer entfernt.
- Die Oslo Carrier 3 der norwegischen Reederei Oslo Bulk. Das Schiff passierte den Flughafen im Öresund gegen 20:30 Uhr. Zuerst brachte der Journalist Lars Winkelsdorf das Schiff auf X ins Gespräch, nachdem er sich mit einem früheren Marienoffizier ausgetauscht hatte, der zum gleichen Ergebnis gekommen war. Zwischenzeitlich haben auch andere Osint-Experten das Schiff für besonders verdächtig erklärt. Es hatte von Deutschland aus kommend den weiter nördlichen Weg statt der direkten Route durch den Nord-Ostsee-Kanal gewählt.
Im Netz findet sich die Adresse eines Rekrutierungsbüros der Reederei in einem Einkaufs- und Geschäftszentrum in der russischen Exklave Kaliningrad. An Bord der Oslo Carrier 3 waren auch diverse russische Besatzungsmitglieder, schreibt Winkelsdorf in seinem Blog. Er hat demnach mit einem Mitarbeiter des Hafens Nordenham sprechen können, der an Bord des Schiffs war. Den Hafen im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen hatte die Oslo Carrier 3 am Samstag Richtung Dänemark verlassen. Inzwischen liegt das Schiff im Hafen von Klapeida in Litauen.
Reederei weist Verwicklung zurück
Winkelsdorf zufolge war dem Hafenmitarbeiter aufgefallen, dass die Besatzung ungewöhnlich groß war. "Der Kahn war im Prinzip völlig überbesetzt, viel zu viele Leute für ein so kleines Schiff", zitiert Winkelsdorf den Zeugen. Normalerweise bestehe die Besatzung eines solchen Stückgutfrachters – die Oslo Carrier 3 hat eine Länge von 107 Metern – aus sieben bis neun Leuten. Auf dem Schiff habe der Zeuge mindestens zwölf gesehen, die meisten junge Männer. Der deutsche Zoll habe die Kabinen, den Maschinenraum und die Vorpiek oberflächlich kontrolliert, aber keine Auffälligkeiten festgestellt.
Die Reederei wies gegenüber dem dänischen Sender TV2 jede Verwicklung in den Drohnenzwischenfall zurück. Das Schiff sei mit Stahlrohren auf dem Weg nach Klapeida gewesen. Das bestätigt der Zeuge: "Viele alte, ausgesprochen dünne Stahlrohre." Drohnen seien nicht an Bord gewesen, so die Reederei, man habe mit dem Schiff in Kontakt gestanden. In litauischen Medien ist das Schiff bisher kein Thema.
Das Rätsel der Drohnen über Kopenhagens Flughafen bleibt vorläufig ungeklärt. Sicher ist: Dänemark will die Sicherheitsvorkehrungen sehr zeitnah verbessern. Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen erklärte am Mittwoch laut dem dänischen Sender DR: "Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe der Woche neue Initiativen vorstellen werden – sowohl zur Anschaffung neuer Ausrüstung als auch zu den Folgen dieses Vorfalls."
