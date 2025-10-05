Haft wegen anderer Delikte Drohne über dem Reichstag: Keine Strafe für prorussischen Piloten
Europaweit gibt es Aufregung über illegale Drohnenflüge. Eine Drohne mit Russlandfahne über den Reichstag fliegen zu lassen, kann aber folgenlos bleiben. Zumindest, wenn man noch mehr auf dem Kerbholz hat.
Aus Sorge vor politisch oder terroristisch motivierter Kriminalität sind Teile von Berlin absolute Tabuzone für Drohnen. Dennoch lässt ein Mann am Sitz des Bundestags seine Drohne mit angehängter Russlandfahne aufsteigen und minutenlang über dem Reichstag kreisen.
Iwan T. zeigte diebische Freude, als er an dem russischen "Tag des Sieges" am 9. Mai 2024 in Berlin seine Drohne in die Luft steigen und Kurs Richtung Reichstagsdach nehmen ließ. Zu sehen war das auf einem TikTok-Video, das er selbst hochlud. In der Aufnahme war auch zu erkennen, dass die Polizei kam, als er nach dem Drohnenflug seine Ausrüstung zusammenpackte. Zehn Beamte umringten ihn, während T. einen Apfel aß.
Der Vorfall im Mai 2024 war alarmierend, hat aber kein Nachspiel, wie Recherchen von t-online ergaben. Am Amtsgericht Potsdam wurde das Verfahren gegen T. eingestellt. Begründet wurde das mit anderen Vorwürfen, bei denen der Mann eine höhere Strafe zu erwarten habe. Unter anderem soll er auf dem Grab eines ukrainischen Politikers mehrfach sein Geschäft verrichtet haben. Das geht aus einer Akte über den 42-Jährigen hervor, die t-online vorliegt.
Nach der Personalienfeststellung am Reichstag wartete auf den gebürtigen Ukrainer und glühenden Russland-Unterstützer ein Verfahren wegen möglichen Verstoßes gegen den Paragraf 59 des Luftverkehrsgesetzes. Mit seiner Drohne über dem Bundestag und über den Köpfen der Menschen davor habe er demnach durch grob pflichtwidriges Verhalten gegen eine Verfügung der Luftaufsicht verstoßen. Er habe Leib oder Leben eines anderen beziehungsweise fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet. Bereits der Einflug in ein Gebiet mit Flugbeschränkungen stellt nach § 62 des Luftverkehrsgesetzes einen Straftatbestand dar.
Regierungsviertel ist für Drohnen tabu
In Berlin gibt es ein Flugbeschränkungsgebiet rund um den Reichstag mit einem Radius von 5,6 Kilometern. In der Nähe von Gebäuden der Bundesregierung, ihrer Ministerien und Behörden ist der Betrieb von Drohnen ebenfalls verboten. Im Ukrainekrieg zeigen Bilder vielfach, wie auch billigste Drohnen kleine Sprengsätze transportieren und abwerfen können. Die Ladung von Iwan T.s Drohne hatte nur symbolische Sprengkraft, der Flug mit der russischen Fahne über das deutsche Parlament wurde in Russland gefeiert und offenbarte Sicherheitslücken am Reichstag.
In Potsdam wurde bereits seit dem 2. März 2025 gegen ihn verhandelt. Zum Termin waren mehrere Verfahren verbunden worden. Die Anklage wegen des Drohnenflugs wurde dabei auf Antrag der Staatsanwaltschaft fallen gelassen.
Die Behörde bezog sich auf Paragraf 154 der Strafprozessordnung, der eine mögliche Teileinstellung bei mehreren Taten vorsieht. Das soll Strafprozesse effizienter machen und ist möglich, wenn die Strafe für ein Delikt gegen eine andere Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht fallen würde. Die Drohne über dem Reichstag war also aus Sicht der Ankläger eine kleine Nummer.
Beim Drohnenflug stand Pilot schon unter Bewährung
Verurteilt wurde Iwan T. zu einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung. Schon vor dem Drohnenflug leistete sich der 42-Jährige etliche politisch motivierte Störaktionen, und auch nach dem Zwischenfall am Reichstag wurde er straffällig. Zu dem Zeitpunkt war er bereits wegen einer anderen Straftat zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.
T. war im Sommer 2022 aus seiner Heimat Odessa nach Deutschland gekommen. Schon im Mai 2023 stand er dann in Potsdam wegen prorussischer Propaganda vor Gericht. "Es gibt Taten, für die man sich mit Vergnügen verantworten will", zitierte ihn die "Märkische Allgemeine" im damaligen Prozess.
Iwan T. hatte Z-Symbole an den Turm des alten Landtagsgebäudes in Potsdam gemalt und die russische Flagge auf dessen Dach befestigt. Danach hatte er aus einem Großplakat mit dem Porträtfoto einer ukrainischen Mutter das Gesicht herausgeschnitten und durch einen Text ersetzt: "Die Ukraine existiert nicht." Außerdem hatte er mehrfach ukrainische Fahnen gestohlen. T. wurde zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt.
Sibirische Separatisten spürten T. auf
Zuvor hatte Iwan T. bereits mehrere Wochen in Untersuchungshaft gesessen. Er wurde damals unter denkwürdigen Umständen festgenommen. Ein nach eigener Darstellung russischer Oppositioneller hatte ihn offenbar überwältigt und der Polizei ausgehändigt. Die Separatistenorganisation "Republik Sibirien" meldete, den "Putinisten" gezielt aufgespürt und am 12. März 2023 in Nürnberg überwältigt zu haben.
Der sibirische Separatist mit deutscher Staatsangehörigkeit, der Iwan T. damals grob angegangen hatte, wurde nach eigener Darstellung im Oktober 2024 wegen Körperverletzung zu 120 Sozialstunden verurteilt. Das habe man in Kauf genommen, berichtete die sibirische Organisation. Deutsche Behörden seien überfordert, und die Aktion sei ja erfolgreich gewesen: Er habe die Polizei Nürnberg überzeugen können, dass Iwan T. für Straftaten in Potsdam verantwortlich war.
Im Prozess um die prorussischen Sachbeschädigungen hatte T. laut "Märkischer Allgemeine" versprochen, er werde solche Taten nicht wiederholen. Er sei an seine Grenzen gestoßen. "Es wäre mir nur noch übrig geblieben, dass ich am Reichstag meine Flagge hisse", sagte er im Prozess. Vielleicht reifte da auch bereits ein Gedanke in ihm.
Toilettengang auf dem Grab gefilmt
Mit der Drohne setzte er das Vorhaben ein Jahr später, im Mai 2024, tatsächlich um. Dabei filmte er sich selbst und lud die Bilder in seinem TikTok-Account hoch. Dort hatte er eine Sammlung mit dem Titel "Meine Heldentaten" angelegt. Auf dem Profil finden sich unter anderem Bilder, wie er in München mit heruntergelassener Hose auf einem blau-gelb geschmückten Grab in die Hocke geht.
Iwan T. hinterließ Fäkalien auf dem Grab des 1959 vom KGB ermordeten Stepan Bandera. Der nationalistische ukrainische Politiker spielt für Russland wie für Teile der Ukraine eine wichtige Rolle. Russland sieht in ihm vor allem einen Nazi-Kollaborateur, dessen Organisation OUN-B an Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung beteiligt war. Die heutige ukrainische Staatsspitze wird von russischer Propaganda zu faschistischen Anhängern von Bandera erklärt.
Bilder im russischen Staatsfernsehen
Für viele Ukrainer ist Bandera vor allem verbunden mit zeitweiligem Widerstand gegen die Rote Armee und gegen die Wehrmacht. Die Gestapo verhaftete ihn nach Ausrufung einer unabhängigen Ukraine im Westen des Landes. In dem Landesteil wird er vielfach auch heute noch verehrt, im Osten des Landes dagegen kritisch gesehen.
Iwan T. zeigte auf dem Friedhof in München seine Verachtung gegenüber Bandera. Die Bilder von T. auf dem Friedhof liefen auch zur besten Sendezeit in der Talkshow der populären russischen Moderatorin Olga Skabejewa im Staatssender Rossija 1.
Der Vorfall brachte ihm in München am 19. Februar 2025 wegen Störung der Totenruhe eine Verurteilung zu einer Haftstrafe von neun Monaten ein. In das Urteil floss zudem der Diebstahl von 50 Cent aus einem Opferstock ein. Im Prozess in München wiederholte T. seine Aussage vom ersten Potsdamer Prozess: "Es gibt Verbrechen, für die ich stolz eine Strafe ertragen werde", sagte er laut SZ.
Nach der Haft: Nächste Station Ukraine?
Rund zwei Wochen später, am 2. März 2025, stand T. dann erneut in Potsdam vor Gericht – und es war klar, dass das Münchner Urteil einbezogen wird. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ging es also nicht mehr um seine Drohnenaktion am Reichstag.
Seine TikTok-Tätigkeit spielte aber bei anderen Vorwürfen eine Rolle: Angeklagt war T. unter anderem wegen Leistungsbetrugs gegenüber einem Jobcenter, Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Er hatte im Jobcenter und bei der Caritas Mitarbeiter gefilmt. Zudem nahm er eine Frau in einer Wohnung auf, die ihren Unterkörper mit einem Handtuch verhüllte. Fünf seiner veröffentlichten Videos verstießen gegen das Recht am eigenen Bild.
Aktuell sitzt Iwan T. nach Informationen von t-online in Bayern in Haft. Danach könnte er in die Ukraine überführt werden. Dort gibt es ein Verfahren gegen ihn wegen Postings auf der Plattform Facebook aus dem Jahr 2022.
