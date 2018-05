Tragödie in Künzelsau

69-jährige Babysitterin kommt in U-Haft

01.05.2018, 08:08 Uhr | dpa, dru

Mit Würgemalen am Hals: Siebenjähriger tot im Haus seiner Babysitterin gefunden. (Quelle: t-online.de)

Tragödie in Künzelsau. Ein siebenjähriger Junge wurde offenbar im Haus seiner Babysitterin getötet. Nun wurden Würgemale an seinem Hals festgestellt. (Quelle: t-online.de)

Nach dem Tod eines sieben Jahre alten Jungen in Künzelsau ist U-Haft gegen die Babysitterin erlassen worden. Die Eltern hatten den Jungen mit Würgemalen im Haus der 69-Jährigen gefunden.

Mehr zum Thema Tod bei Babysitterin: Warum starb ein Siebenjähriger in Künzelsau?

Die Babysitterin eines toten Siebenjährigen aus Künzelsau bei Heilbronn sitzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heilbronn ist die 69-Jährige derzeit die einzige Verdächtige. Die Frau war am Samstag nach einem Zeugenhinweis festgenommen worden.



Die Eltern hatten ihren toten Sohn am Samstagvormittag tot im Einfamilienhaus der 69-Jährigen gefunden – nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur lag der Junge mit Würgemalen am Hals in der Badewanne. Die Staatsanwaltschaft machte dazu keine Angaben. Der Sprecher bestätigte, dass die Familie des toten Jungen und die 69-Jährige seit mehreren Jahren miteinander bekannt sind, der Junge öfter dort war.

Herzliches Verhältnis zur Pflegeoma

Der Junge hatte wie schon oft bei der 69 Jahre alten Bekannten der Familie übernachtet. Als die Eltern ihn abholen wollten, machte zunächst niemand auf. Die Pflegeoma war nicht vor Ort. Mithilfe eines Nachbarn, der einen Schlüssel zum Haus besaß, kamen sie in das Einfamilienhaus und machten die furchtbare Entdeckung.

Der Familie sei die Tat ein Rätsel, heißt es in Polizeikreisen. Das Verhältnis zur Pflegeoma war sehr herzlich. Das Kind übernachtete seit fünf Jahren immer mal wieder dort, ging gerne hin. Es bestand ein großes Vertrauensverhältnis.

Der Bürgermeister von Künzelsau sprach der Familie sein Beileid aus. "Über den Tod des siebenjährigen Jungen aus Künzelsau sind wir zutiefst bestürzt", sagte Bürgermeister Stefan Neumann. "Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie." Er bat um Verständnis dafür, dass er keine weiteren Angaben und Informationen geben könne. Die Kleinstadt Künzelsau liegt etwa 40 Kilometer östlich von Heilbronn in Baden-Württemberg.