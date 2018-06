Fahndung nach Täter

Tödlicher Angriff auf junge Frau in Viersen

11.06.2018, 18:17 Uhr | dpa

Eine Polizeiabsperrung: In Viersen ist eine Frau getötet worden. (Archivbild) (Quelle: Boris Roessler/dpa)

In einem Park in Viersen ist eine junge Frau mit einem Messer attackiert worden und erlag später ihren Verletzungen. Eine Mordkommission sucht den Täter.

Nach einem Messerangriff ist eine junge Frau in Viersen gestorben. Laut Polizeiangaben wurde sie am Montagmittag im Casinogarten, einer Parkanlage, in der nordrhein-westfälischen Stadt verletzt. Die "Rheinische Post" berichtet, dass sich die Tat gegen 12.30 Uhr ereignet habe. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf starb.

Nach Gewaltdelikt im #Casinogarten in #Viersen fahndet die #Polizei nach dem Täter: 1,70 Meter groß, schwarze Kleidung, dunkle Schuhe, nordafrikanisches Aussehen, schwarze glänzende Haare. Hinweise an die #110 pic.twitter.com/oXon1bgnmi — Polizei NRW VIE (@polizei_nrw_vie) June 11, 2018

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Eine Mordkommission wurde gebildet. Auch auf Twitter bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise. Demnach sei der Tatverdächtige "1,70 Meter groß" trage "schwarze Kleidung, dunkle Schuhe" und habe ein "nordafrikanisches Aussehen" sowie "schwarze, glänzende Haare".

Mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber seien ebenfalls auf der Suche, berichtet die "RP". Die Identität der Toten ist laut "RP" ebenfalls noch nicht geklärt.