"Unbekannte Substanz"

Bewusstlose bei Salisbury – Terrorabwehr ermittelt

04.07.2018, 15:04 Uhr | rtr, AFP, dpa, df, dru

Vor dem Krankenhaus in Salisbury parken Rettungsfahrzeuge: In der englischen Kleinstadt wurde im März 2018 der russische Doppelagent Sergei Skripal vergiftet. (Quelle: Archivbild/Toby Melville/Reuters)

Erneuter Alarm in der britischen Kleinstadt Salisbury: Ein Paar liegt nach dem Kontakt mit einer "unbekannten Substanz" auf der Intensivstation. Hat der Vorfall etwa mit dem Fall Skripal zu tun?

Nach dem Auftreten einer "unbekannten Substanz" in der Nähe des britischen Salisbury, durch die zwei Menschen in einen lebensbedrohlichen Zustand versetzt wurden, ermittelt nun die britische Terrorabwehr. Beamte der Terrorabwehr untersuchten den Fall gemeinsam mit der Polizei von Wiltshire, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Sprecher fügte hinzu, da die aufgetretene Substanz unbekannt sei, sei die Zusammenarbeit mit der Terrorabwehr eine "arbeitstechnische" Maßnahme.

Die Polizei bewertete den Vorfall als "schwerwiegend". Im März waren in Salisbury der ehemalige russische Doppelagent Sergei Skripal und dessen Tochter vergiftet worden.

Polizei vermutete zunächst eine Überdosis



Im aktuellen Fall waren die Opfer, eine Frau und ein Mann, bereits am Samstagabend in einem Ort wenige Kilometer außerhalb von Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Zunächst hätten die Beamten vermutet, das Paar habe eine Überdosis Drogen eingenommen, möglicherweise Heroin oder Crack. Doch das stellte sich als falsch heraus. "Es werden jetzt weitere Tests durchgeführt, um die Substanz zu ermitteln, die dazu geführt hat, dass diese Patienten krank geworden sind", erklärte die Polizei.



Einige Bereiche in Salisbury und in dem Wohnort des Paares, Amesbury rund 13 Kilometer weiter nördlich, wurden vorsichtshalber abgesperrt. Die Gesundheitsbehörde ging nicht von einer "bedeutenden Gesundheitsgefährdung" für die Öffentlichkeit aus. Das Paar im Alter von etwa 40 Jahren soll zuvor unter anderem eine Familienveranstaltung in einer Kirche besucht haben.







Sergei Skripal und seine Tochter Julia waren im März in Salisbury mit einem Nervengift in Kontakt gekommen, das in der Sowjetunion erfunden wurde. Man fand sie bewusstlos auf einer Parkbank. Beide lagen mehrere Wochen lang im Koma, überlebten den Anschlag aber. Der Vorfall löste eine diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Russland aus und führte zu Ausweisungen zahlreicher Diplomaten. Die Skripals leben inzwischen an einem unbekannten Ort.