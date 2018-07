Polizei warnt Bevölkerung

Messerstecher auf der Flucht – Geisel frei

26.07.2018, 15:29 Uhr | jwi, dpa

Polizisten in Erfurt suchen nach Spuren von einem 41-jährigen Messerangreifer. Der Mann nahm über Stunden seine Ex-Freundin als Geisel. (Quelle: WichmannTV/dpa)

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei in Erfurt auf der Suche nach einem Messerstecher. Der 41-Jährige nahm seine Ex-Freundin stundenlang als Geisel. Er gilt als sehr gefährlich.

Die Erfurter Polizei fahndet seit dem frühen Donnerstagmorgen nach einem 41-Jährigen, der seine Ex-Freundin aus deren Wohnung gekidnappt und auf der Flucht einen unbeteiligten Passanten niedergestochen haben soll.

Kurz vor 14.00 Uhr konnte wir die geschädigte Frau aufgreifen. Sie ist leicht verletzt und wurde schon einem Arzt vorgestellt. #Bedrohung #Erfurt #Hauptbahnhof #Güterbahnhof — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) July 26, 2018

Der 24-Jährige wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Der aus Litauen stammende mutmaßliche Entführer und seine Geisel wurden zuletzt im Erfurter Bahnhofsviertel gesehen.

Polizei warnt Autofahrer vor Anhaltern in Erfurt

Nach Polizeiangaben war der 41-Jährige gegen 4.30 Uhr über den Balkon in die etwa vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegende Wohnung der Frau gestiegen. Er habe sich ein Messer genommen, die Frau bedroht und aus der Wohnung gezerrt. Zum Tatzeitpunkt habe sich ein weiterer Mann in der Wohnung aufgehalten. In welcher Beziehung er zu der Frau steht, war zunächst unklar. Er blieb unverletzt.

⚠️ Warnung: Vorsicht im Bereich #Erfurt #Bahnhof / #Güterbahnhof / #WeimarischeStraße. Niemand mitnehmen, Abstand halten, 110 rufen!



Personenbeschreibung

🔹 Mann, 41 Jahre, osteuropäisch

🔹 kurze schwarze Haare

🔹 türkises T-Shirt, beige kurze Hose

🔹 in Begleitung einer Frau — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) July 26, 2018

Die Polizei warnte davor, im Bereich Hauptbahnhof, Güterbahnhof und Weimarische Straße, die an der Bundesstraße 7 liegt, Anhalter mitzunehmen, da der Angreifer möglicherweise noch bewaffnet sei. "Niemand mitnehmen, Abstand halten, 110 rufen!", schrieben die Beamten auf Twitter. Über dem Bahnhofsgelände kreiste ein Hubschrauber, Spezialkräfte des Landeskriminalamts sowie Fährtenhunde waren im Einsatz.

Wegen der Suche sei der Erfurter Hauptbahnhof für knapp eine Stunde gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin. Züge seien zurückgehalten worden oder vorzeitig umgekehrt. Wie viele Züge betroffen waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch am Nachmittag musste die Strecke Weimar-Erfurt gesperrt werden wegen der Suche.