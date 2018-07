Nicht der erste Fall

Frau will 17.000 Euro im BH durch Zoll schmuggeln

30.07.2018, 17:37 Uhr | dpa

17.000 Euro hat eine Frau in Baden-Württemberg am Flughafen durch den Zoll schmuggeln wollen – und dafür eigens ihre Unterwäsche umgenäht.

Mit 17.000 Euro im BH ist eine Frau am Bodensee-Airport in Friedrichshafen von Zollbeamten ertappt worden. Das Geld sei vor ihrem Flug am Samstag in das Wäschestück eingenäht worden, teilte das Hauptzollamt Ulm am Montag mit. Erst am 26. Juli hatten Zöllner in Friedrichshafen bei einem 76 Jahre alten Mann und dessen 24-jähriger Tochter rund 21.000 Euro entdeckt. Sie waren ebenfalls auf dem Weg in die Türkei.



Bargeld ab 10.000 Euro muss laut Zollvorschriften bei der Ausreise aus der EU sowie bei der Einreise aus einem Nicht-EU-Land unaufgefordert schriftlich angemeldet werden.

In beiden Fällen wurden der Mitteilung zufolge Bußgeldverfahren eingeleitet, ehe die Betroffenen ihre Reisen fortsetzen durften. Zudem mussten sie Sicherungszahlungen von 1.050 sowie 2.625 Euro hinterlegen.