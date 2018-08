Unbekannter feuert Kopfschuss ab

Deutscher Tourist in Kanada lebensgefährlich verletzt

03.08.2018, 05:22 Uhr | AFP, aj

Banff-Nationalpark:Banff-Nationalpark: Einem deutschen Autofahrer ist auf einer Landstraße in Richtung des Nationalparks in Kanada in den Kopf geschossen worden. (Quelle: ENVIRONMENT SOCIETY/ Symbolbild/Reuters)

Einem deutschen Autofahrer ist auf einer Landstraße in Kanada in den Kopf geschossen worden. Er und seine Familie waren offenbar auf dem Weg in einen Nationalpark. Die Polizei ermittelt.

In Kanada ist ein deutscher Tourist angeschossen und schwer verletzt worden. Der 60-Jährige habe einen Kopfschuss erlitten, als er am Donnerstag im Auto auf einer Straße in Richtung des Banff-Nationalparks im Westen Kanadas unterwegs gewesen sei, sagte der ranghohe Polizeivertreter Tom Kalis.

Er verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr in einen Graben und gegen einen Baum. Drei Mitglieder seiner Familie wurden dabei leicht verletzt. Anschließend wurde er ins Krankenhaus im rund 60 Kilometer entfernten Calgary geflogen. Nach Polizeiangaben war er am Unfallort bei Bewusstsein, die Ärzte beschrieben seinen Zustand aber als "kritisch und lebensbedrohlich".

Kalis sagte, die Polizei gehe dem Verdacht nach, dass dem Schuss auf den Deutschen ein Streit mit einem anderen Autofahrer vorausging. Die Polizei sucht nach einem schwarzen Auto, welches den Wagen des Opfers überholt habe, als der Schuss abgefeuert wurde. Der Fahrer des schwarzen Autos sei weiß und männlich, hieß es.