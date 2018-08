Zweiter Vorfall in zwei Tagen

Autos rasen in Vorgarten – erneut illegales Rennen vermutet

03.08.2018, 19:42 Uhr | dpa, jmt

Ein Auto in einem Vorgarten in Herford: Erst an der Hauswand kam der Wagen in Herford zum Stehen. (Quelle: Feuerwehr Herford/dpa)

Zwei Autos sind in die Garage und den Vorgarten eines Hauses gerast und haben erheblichen Sachschaden verursacht. Erst am Donnerstag starb eine Frau bei einem ähnlichen Vorfall.



Bei einem möglichen illegalen Autorennen auf öffentlichen Straßen sind zwei Autos in Herford in einen Vorgarten und eine Garage gerast. Die Polizei teilte mit, dass wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens ermittelt werde – das wäre der zweite Unfall innerhalb von zwei Tagen, dem möglicherweise ein illegales Autorennen vorausging. Am Mittwochabend war dabei im Hochsauerlandkreis eine unbeteiligte Frau gestorben, drei Menschen wurden schwer verletzt.





Illegales Autorennen? Frau stirbt bei Autounfall in Sundern



In Herford bei Bielefeld kamen ersten Untersuchungen zufolge beide Autos am frühen Freitagmorgen in einer scharfen Kurve von der Straße ab. Ein Wagen raste demnach in die frei stehende Garage, durchbrach das Tor, eine Wand, zwei Pfeiler und kam an der Hauswand zum Stehen. Der zweite Wagen rutschte durch den Vorgarten, überfuhr einen Zaun und blieb vor der Außentreppe des Hauses stehen. Beide Autos waren mit jeweils einem Mann und einer Frau besetzt, sie wurden leicht verletzt, wie es weiter hieß.