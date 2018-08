Darmstadt

Mann entdeckt toten Einbrecher im Keller

11.08.2018, 11:06 Uhr | dpa

Polizei im Einsatz: Der Hauseigentümer hatte zuvor wegen Diebstahls Anzeige erstattet. Nun hat er einen Einbrecher tot in seinem Haus aufgefunden. (Quelle: Werner Scholz/Symbolbild/imago)

In Darmstadt hat ein Mann einen toten Einbrecher in seinem Keller aufgefunden.



Ein Mann hat in seinem Haus in Darmstadt einen toten Einbrecher entdeckt. Dieser habe im Keller gelegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Es sei von einer natürlichen Todesursache auszugehen. Der 69-Jährige trug bei seiner Entdeckung Handschuhe und hatte eine größere Menge Geld bei sich.









Der Hauseigentümer hatte bereits zuvor Strafanzeige erstattet, weil ihm immer wieder Bargeld aus dem Gebäude gestohlen worden war. Im Verdacht stand damals auch der 69-Jährige. Wie dieser unbemerkt in das Haus gelangen konnte, muss noch ermittelt werden.