Mann fährt mit Auto in Passanten – Verletzte

Ein Mann ist mit einem Auto vor dem britischen Parlament in London in eine Sicherheitsabsperrung gefahren. Mehrere Fußgänger wurden verletzt.



Mit einem Fahrzeug ist ein Mann in eine Sicherheitsabsperrung vor dem britischen Parlament gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt, offenbar aber nicht lebensgefährlich. Der Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Straßen und die U-Bahnstation am Parlament sind gesperrt, Hubschrauber kreisen über Westminster Palace. "Wir wissen nicht, wann die Sperrungen wieder aufgehoben werden", sagte ein schwer bewaffneter Polizist.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.