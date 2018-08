"Es geschah überall"

US-Ermittler beschuldigen 300 Priester des Missbrauchs

14.08.2018, 21:53 Uhr | dpa, AFP

Es sind massive Vorwürfe: Der Generalstaatsanwalt beschuldigt 300 katholische Priester des sexuellen Missbrauchs. Und das allein im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Ermittlungsbehörden im US-Bundesstaat Pennsylvania haben erschütternde Details über das Ausmaß von sexuellem Missbrauch und dessen Vertuschung in der katholischen Kirche der USA ans Licht gebracht. Die Behörden beschuldigen mehr als 300 namentlich genannte katholische Priester, sich des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht zu haben. Die Taten erstrecken sich über einen Zeitraum von 70 Jahren und auf das Gebiet von sechs der acht Diözesen im Bundesstaat Pennsylvania. Die anderen zwei Diözesen wurden bereits untersucht.

Generalstaatsanwalt Josh Shapiro, der die bisherigen Ermittlungsergebnisse vorstellte, geht von mehr als 1000 Opfern aus. Im Bericht heißt es, 1000 hätte man identifizieren können. Die Dunkelziffer könnte jedoch deutlich höher liegen, da Berichte von vielen Kindern verloren gegangen seien oder die Betroffenen aus Angst geschwiegen hätten. Es seien wohl Tausende.

Es habe schon andere Berichte über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche gegeben, heißt es in dem Abschlussbericht. Für viele sei das scheinbar weit weg gewesen. "Jetzt wissen wir die Wahrheit: Es geschah überall."

Fast alle Fälle verjährt

Der Abschlussbericht eines Geschworenengremiums (Grand Jury) des Bundesstaates stützt sich auf dutzende Zeugenaussagen und eine halbe Million Seiten kircheninterner Dokumente. Fast alle der aufgezählten Fälle seien mittlerweile verjährt, heißt es in dem Bericht. Zwei Priester hätten jedoch innerhalb der vergangenen zehn Jahre Kinder missbraucht.

Die meisten Opfer waren der Untersuchung zufolge Jungen, viele von ihnen hatten noch nicht das Alter der Pubertät erreicht. Die Täter hätten zum Teil Alkohol und Pornografie eingesetzt. Kinder seien begrapscht oder vergewaltigt worden.



Die Kirche in Pennsylvania habe die Täter meist jahrelang gedeckt, heißt es in dem Bericht. Auch deshalb könnten viele Vergehen nun nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Shapiro sprach von einer "jahrzehntelangen Vertuschung" durch ranghohe Kirchenobere in Pennsylvania und im Vatikan.