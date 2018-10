Hindernisse auf ICE-Strecke

Behörden sprechen von möglichem Anschlagsversuch

29.10.2018, 13:30 Uhr | rtr

Auf einen ICE-Zug zwischen Nürnberg und München ist womöglich ein Anschlag verübt worden. Unbekannte hatten Hindernisse auf der Strecke errichtet und ein Schreiben hinterlassen.

Auf die ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Nürnberg und München ist nach Angaben der Justiz möglicherweise ein Anschlag verübt worden. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass Unbekannte ein Stahlseil über die Gleise gespannt sowie möglicherweise Holz- und Eisenteile auf die Schienen gelegt hätten, teilten das Landeskriminalamt (LKA), die Generalstaatsanwaltschaft München und die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) mit.



Schreiben in arabischer Sprache gefunden

Die Behörden ermitteln wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr. "Die Ermittlungen werden intensiv in alle Richtungen geführt." In der Nähe des Tatorts bei Allersberg südlich von Nürnberg seien zudem ein Drohschreiben in arabischer Sprache sowie ein arabisches Graffito an einem Brückenpfeiler gefunden worden.

Die Inhalte des Schreibens seien noch nicht abschließend bewertet. Die "Bild"-Zeitung berichtete, darin sei mit weiteren Anschlägen gedroht worden, ohne konkrete Ziele zu nennen. Der Vorfall ereignete sich laut LKA bereits am 7. Oktober.

Parallel zur Autobahn A 9 verläuft nahe dem mittelfränkischen Allersberg die ICE-Strecke Nürnberg-München. (Quelle: Armin Weigel/dpa)



ICE-Zug durch Stahlseil beschädigt

Dem Lokomotivführer des ICE von Dortmund nach München sei bei der nächtlichen Fahrt zunächst nur ein verdächtiges Geräusch aufgefallen, erst am Ziel habe er bemerkt, dass die Frontscheibe des Zuges beschädigt war. Die Deutsche Bahn habe einen Kurzschluss auf der Bahnstrecke festgestellt. Erst bei genaueren Untersuchungen durch die Bundespolizei seien in der vergangenen Woche Reste des Stahlseils gefunden worden.