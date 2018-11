Hintergründe unklar

Messerangriff in Melbourne – ein Toter und mehrere Verletzte

09.11.2018, 08:57 Uhr | dpa

Bewaffnete Polizisten im zentrum von Melbourne: Der mutmaßliche Messerangreifer wurde in kritischem Zustand in einen Krankenhaus gebracht. (Quelle: James Ross/Reuters)

Großeinsatz der Polizei im australischen Melbourne: Ein Mann soll mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen haben, eines der Opfer überlebte den Angriff nicht. Der mutmaßliche Täter wurde niedergeschossen.

Bei einem Messerangriff in der Innenstadt der australischen Millionenmetropole Melbourne ist am Freitag mindestens ein Mensch getötet worden. Die australische Nachrichtenagentur AAP veröffentlichte ein Foto, das eine Leiche zeigt. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei niedergeschossen. Vermutet wird, dass er zuvor ein Auto in Brand gesetzt hatte.

Auf einem Handy-Video ist zu sehen, wie der Mann mit einem Messer auf mehrere Beamte in Uniform losging. Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Die Gegend rund um das ausgebrannte Auto wurde weiträumig abgesperrt.

Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben der Polizei in "kritischem Zustand" in ein Krankenhaus gebracht. Zudem würden mindestens drei Menschen wegen Stichverletzungen behandelt, hieß es. "Die genauen Umstände müssen noch geklärt werden", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.