Beziehungsdrama?

Vier Tote in Wohnung in Jena gefunden

19.11.2018, 21:15 Uhr | dru, t-online.de, dpa

Blaulicht an einem Einsatzfahrzeug der Polizei: Beamte haben in einer Wohnung in Jena die Leichen von vier Menschen entdeckt. (Quelle: Deutzmann/imago)

Tragödie in einem Wohnviertel in Jena: Am Nachmittag entdecken Einsatzkräfte in einer Wohnung vier Leichen. Nach Medienberichten vermutet die Polizei eine Beziehungstat.

In einem Haus in Jena sind am Montag vier Leichen gefunden worden. Zu Alter und Geschlecht der Toten konnte ein Polizeisprecher am Abend zunächst keine Angaben machen. Genauso wenig sei bisher bekannt, unter welchen Umständen die vier Menschen in Thüringen ums Leben kamen.

Wie die "Thüringer Allgemeine" und "Bild.de" berichten, vermuten Ermittler ein Beziehungsdrama. Bei den Toten soll es sich um zwei Männer, eine Frau und ein Kleinkind handeln. Ein erweiterter Suizid sei nicht ausgeschlossen.

Nach Angaben von "Bild.de" soll ein 38-Jähriger seine 25-jährige Ex-Freundin und deren Partner getötet haben. Anschließend hätte er das vier Wochen alte Baby der 25-Jährigen getötet, bevor er sich selbst das Leben nahm.

Der Todeszeitpunkt sei derzeit noch unklar, schreibt die "Thüringer Allgemeine". Feuerwehrmänner hätten am Nachmittag zwischen 15.00 Und 16.00 Uhr die Tür zu der Wohnung geöffnet. Sie seien ursprünglich zu einem Wasserschaden gerufen worden.

Die Kriminalpolizei ermittele und habe die Staatsanwaltschaft eingebunden, so der Polizeisprecher. Beide wollen den Angaben zufolge am Dienstag die Öffentlichkeit näher über den Fall informieren.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.