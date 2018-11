Jüngstes Opfer drei Wochen alt

Vier Tote nach Beziehungsdrama in Jena entdeckt

19.11.2018, 22:30 Uhr | dru, t-online.de, dpa

Blaulicht an einem Einsatzfahrzeug der Polizei: Beamte haben in einer Wohnung in Jena die Leichen von vier Menschen entdeckt. (Quelle: Deutzmann/imago)

Tragödie in einem Wohnviertel in Jena: Am Nachmittag entdecken Einsatzkräfte in einer Wohnung vier Leichen. Die Staatsanwaltschaft vermutet ein Beziehungsdrama.

In einem Haus in Jena sind am Montag vier Leichen gefunden worden. Nach Angaben eines Staatsanwalts in Gera hat ein 38-Jähriger seine 25-jährige Ex-Partnerin, sowie deren neuen Lebensgefährten, ein drei Wochen altes Kind und schließlich sich selbst getötet.

Als Tatwaffe wird ein Messer vermutet. "Es war sehr blutig", sagte der Staatsanwalt am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Leichen seien am Nachmittag gegen 15.00 Uhr gefunden worden. Sie lagen nach Angaben des Staatsanwalts in einer Wohnung im obersten Geschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses im Stadtteil Winzerla.

Zunächst hatten die "Thüringer Allgemeine" und "Bild.de" über den Fund berichtet. Ob sich die Tat bereits am Sonntag oder am Montag ereignete, konnten die Ermittler vorerst nicht sagen. Feuerwehrmänner hätten am Nachmittag die Tür zu der Wohnung geöffnet, schrieb die "Thüringer Allgemeine". Die Einsatzkräfte seien ursprünglich zu einem Wasserschaden gerufen worden.

Der mutmaßliche Täter soll nach der Trennung von der Frau und seinem Auszug aus der Wohnung zurückgekommen sein. Ob beide verheiratet waren, war zunächst unklar. Alle Beteiligten sind Deutsche. Das Alter des zweiten Mannes war vorerst unbekannt. Die Polizei wollte am Dienstag die Öffentlichkeit näher über den Fall informieren.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.