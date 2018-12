Missbrauch in der Kirche

Bericht: Vier deutsche Staatsanwälte eröffnen Ermittlungen

06.12.2018, 00:22 Uhr | dpa

Kirchturmspitze des Doms mit Kreuz: Strafanzeigen wegen der mehr als 3600 juristisch nicht aufgearbeiteten Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche beschäftigen Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland. (Quelle: Friso Gentsch/Archiv/dpa)

Mehr als 3600 juristisch nicht aufgearbeiteten Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche beschäftigen Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland. Die Behörden in Görlitz, Köln und Passau haben nun offenbar Ermittlungen eröffnet.

Nach einer Strafanzeige gegen unbekannt wegen der juristisch nicht aufgearbeiteten Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche haben laut einem Zeitungsbericht vier Staatsanwaltschaften in Deutschland Ermittlungen eröffnet. Die Behörden in Görlitz, Köln und Passau ermittelten gegen unbekannt, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Die Staatsanwaltschaft in Hildesheim habe ein Verfahren eröffnet, mittlerweile aber mangels weitere Anhaltspunkte wieder eingestellt. 20 Staatsanwaltschaften prüften die Anzeige noch.

Eine Ende September veröffentlichte Studie hatte ergeben, dass zwischen 1946 und 2014 mindestens 1670 katholische Kleriker in Deutschland 3677 Minderjährige missbraucht haben sollen. Sechs Juristen hatten daraufhin im Oktober bei den Staatsanwaltschaften im Bezirk aller 27 katholischen Bistümer Anzeige wegen sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs eingereicht. Die Juristen argumentierten, die von der Bischofskonferenz in Auftrag gegebene Missbrauchsstudie habe "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" für Straftaten geliefert.

Drei Staatanwaltschaften haben dem "FAZ"-Bericht zufolge auf Anfrage der Zeitung nicht geantwortet oder die Anzeige nach eigenen Angaben nicht bekommen.