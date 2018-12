Erstochene Frau in Berlin

Ex-Freund stellt sich nach tödlicher Messerattacke

09.12.2018, 08:48 Uhr | rew, dpa

Eine 32-Jährige verlässt am frühen Samstagmorgen ein Wohnhaus im Berliner Stadtteil Zehlendorf – und wird erstochen. Zunächst tappt die Polizei im Dunkeln. Doch nun scheint der Fall gelöst zu sein.

Nachdem eine 32-jährige Frau am Samstag in Berlin-Zehlendorf durch Messerstiche getötet worden ist, scheint die Polizei den Täter gefunden zu haben. Wie Medien übereinstimmend berichten, soll sich ihr Ex-Freund noch am Samstag auf einer Polizeiwache in Berlin-Friedrichshain gestellt haben.

Laut der Deutschen Presse-Agentur hatte die Frau kurz nach 6 Uhr ein Wohnhaus im Lupsteiner Weg verlassen. Dabei war sie von einem Mann mit einem Messer angegriffen und durch die Stiche verletzt worden. Der Angreifer war zunächst geflüchtet.

Eine andere Frau hatte die Polizei und den Notruf alarmiert. Rettungskräfte brachten die 32-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie kurz danach ihren Verletzungen erlag.

Der Täter lauerte seinem Opfer auf

Wie mehrere Berliner Zeitungen berichten, soll der Täter seiner ehemaligen Partnerin vor dem Wohnhaus ihrer Schwester aufgelauert haben. Der "Berliner Morgenpost" zufolge soll sich der Mann bereits um 11 Uhr der Polizei gestellt haben.







"Vermutlich war ihm klar, dass Ermittlungen im Umfeld des Opfers schnell auf ihn als möglichen Täter hingewiesen hätten“, sagte ein Beamter der Polizei gegenüber der Zeitung. Laut der "Berliner Morgenpost" soll der Mann aus Eifersucht gehandelt haben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.