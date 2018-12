Täter ist flüchtig

Frau in Berlin-Zehlendorf durch Messerstiche getötet

08.12.2018, 15:18 Uhr | rew, dpa

War es ein Überfall? Eine Beziehugstat? Noch ist wenig über den Vorfall bekannt, der sich am frühen Morgen im Berliner Stadtteil Zehlendorf ereignete: Eine 32-Jährige wurde auf der Straße erstochen.

Eine 32-jährige Frau ist am Samstag in Berlin-Zehlendorf durch Messerstiche getötet worden. Nach Angaben der Polizei verließ die Frau kurz nach 6 Uhr ein Wohnhaus im Lupsteiner Weg. Dabei sei sie von einem Mann mit einem Messer angegriffen und durch Messerstiche verletzt worden. Der Angreifer flüchtete anschließend

Eine andere Frau alarmierte die Polizei und Rettungskräfte. Ein Notarzt brachte die 32-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie kurz danach ihren Verletzungen erlag. Das Geschehen und die Hintergründe seien noch unklar, hieß es.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen

Gegenüber dem "Tagesspiegel" sagte eine Sprecherin der Polizei, die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, die Ermittler suchten nach dem Täter. Es sei demnach noch unklar, ob sich Täter und Opfer kannten. Per Telefon habe sich eine Zeugin der Tat gemeldet, so der "Tagesspiegel".





Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, soll es sich bei dem Haus, vor dem die Tat geschah, nicht um den Wohnort des Opfers handeln. Demnach gehen Ermittler derzeit von Wohnung zu Wohnung, um weitere Zeugen zu finden.