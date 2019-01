US-Bundesstaat Ohio

Sechsjähriger geht mit geladener Pistole in die Schule

15.01.2019, 01:59 Uhr | AFP

In den USA ist ein Junge mit einer Waffe in der Hose in seiner Schule erschienen. Ermittlungen sollen nun klären, wie der Schüler an die geladene Pistole kam.

Mit einer geladenen Pistole ist ein Sechsjähriger in den USA in die Schule gegangen. Der Junge fiel nach Polizeiangaben Ende vergangener Woche auf, als er mit einem "schweren Objekt" in seiner Hose in die Vorschule "Africentric" in der Stadt Columbus im Bundesstaat Ohio kam. Mitarbeiter der Schule durchsuchten daraufhin das Kind und fanden die Waffe.

Strafrechtliche Konsequenzen muss der Sechsjährige angesichts seines Alters nicht befürchten. Ermittlungen sollen aber klären, wie der Junge an die Waffe kam.





Grundrecht auf Gewehre: Warum die Amerikaner ihre Waffen so lieben





In den USA sorgen immer wieder Berichte über Waffen in Kinderhänden für Aufsehen. Der zweite Verfassungszusatz garantiert in dem Land das Recht auf privaten Waffenbesitz, in rund jedem dritten Haushalt gibt es eine Schusswaffe.