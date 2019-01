Als Gemüse umetikettiert

Teenager "kauft" Playstation mit einem Trick für 9,29 Euro

29.01.2019, 11:14 Uhr | dpa

Playstation 4 für ein Appel und ein Ei: Ein 19-Jähriger hat die Konsole in Frankreich als Gemüse abgewogen und an der Selbstbedienungskasse so nur 9,29 Euro dafür bezahlt.

Ein dreister Dieb hat in Ostfrankreich eine Playstation einfach auf die Waage für Obst und Gemüse gelegt und einen Schnäppchenpreis von 9,29 Euro bezahlt – statt 340 Euro. Der 19-Jährige habe mit der falsch umetikettierten Ware gezielt eine Selbstbedienungskasse angesteuert, berichtete unter anderem die Regionalzeitung "L'Est Républicain".



Der Trick funktionierte und der Teenager nahm die PS4-Konsole heim. Doch lange währte der ungetrübte, günstige Spielspaß nicht. Er wurde nun wegen der Tat vom Gericht in Montbéliard zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

19-Jähriger versuchte den Trick erneut

Wie die Zeitung am Montagabend weiter auf ihrer Webseite berichtete, stieg der Erfolg dem 19-jährigen Betrüger nämlich offensichtlich zu Kopf. Er versuchte, nach dem Coup Mitte September 2018 die Masche bei der großen Supermarktkette am Tag darauf erneut durchzuziehen. Dieses Mal wurde er allerdings auf frischer Tat erwischt.

In seiner Vernehmung bei der Polizei sagte der junge Mann dem Bericht zufolge dann aus, er habe die erste Konsole schon für 100 Euro weiterverkauft. Er habe Geld für eine Fahrkarte in seine Heimatstadt Nizza gebraucht, behauptete er gegenüber den Beamten.







Das brachte ihm nichts: Der Teenager wurde zu vier Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt.