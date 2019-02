Fremdenfeindlicher Angriff

Deutscher schlägt Iraner Glasflasche auf den Kopf

08.02.2019, 15:58 Uhr | dpa, AFP

In Sachsen soll ein Mann einen Asylbewerber mit einer Glasflasche attackiert und verletzt haben. Er beschimpfte den Iraner mit fremdenfeindlichen Parolen – der Staatsschutz ermittelt.

Ein Asylbewerber ist auf einer Straße in Zittau (Landkreis Görlitz) attackiert und verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Deutscher habe den Iraner nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstag mit ausländerfeindlichen Parolen beschimpft und ihm eine Flasche auf den Hinterkopf geschlagen, wie eine Sprecherin der Görlitzer Polizei am Freitag sagte. Das Opfer erlitt bei der Gewalttat eine Platzwunde am Kopf und musste ambulant behandelt werden.







Der Staatsschutz geht von einem ausländerfeindlichen Hintergrund aus. Der Verdächtige soll unter anderem "Deutschland den Deutschen" gerufen haben, als er den Asylbewerber aus dem Iran gesehen hat. Der Tatverdächtige wurde in der Nähe festgenommen. Nach Feststellung der Identität und einer Anzeige ist er wieder entlassen. Für den Vorfall, über den das Onlineportal der "Sächsischen Zeitung" berichtete, gibt es laut Polizei einen Zeugen.