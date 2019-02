Ermittlungen in Heiligenstadt

64-Jährige tot aufgefunden – Tochter verhaftet

20.02.2019, 12:15 Uhr | dpa

Die Thüringer Polizei hat eine Frauenleiche in einer Wohnung entdeckt. Offenbar ist die 64-Jährige schon vor längerer Zeit gestorben. Die Tochter wurde vorläufig festgenommen.

In einer Wohnung in Heiligenstadt im Eichsfeldkreis haben Polizisten die mumifizierte Leiche einer Frau gefunden. Die 64-Jährige habe bis zu dem Fund am Dienstag vermutlich bereits mehrere Monate tot in der Wohnung gelegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Todesursache ist bislang unklar, eine Straftat sei nicht auszuschließen. Die Frau hatte gemeinsam mit ihrer 40 Jahre alten Tochter in der Wohnung gelebt, die die Polizisten dort antrafen. Die Tochter wurde vorläufig festgenommen. Noch im Laufe des Mittwochs sollte der Leichnam gerichtsmedizinisch untersucht werden, um die Todesursache zu klären.







Die Polizei war zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gefahren, weil die ältere Frau schon längere Zeit nicht mehr bei ihrer Ärztin gewesen war. Darauf hatte sich die Ärztin an die Polizei gewandt.