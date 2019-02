Verbrechen befürchtet

Berliner Polizei sucht vermisste 15-jährige Rebecca

25.02.2019, 09:51 Uhr | dpa

Die 15-jährige Rebecca Reusch aus Berlin wird seit Montag vermisst. Jetzt hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Im Fall der seit einigen Tagen vermissten 15-jährigen Rebecca Reusch aus Berlin hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Es könne nicht mehr ausgeschlossen werden, dass das Mädchen einer Straftat zum Opfer gefallen ist, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach wie vor gebe es keine Hinweise auf den gegenwärtigen Aufenthaltsort der Schülerin. Seit Montag wird sie vermisst. Sie habe sich an jenem Tag bei Familienangehörigen in Britz aufgehalten und hätte um 9.50 Uhr in der Schule sein müssen – dort kam sie jedoch nicht an.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die das junge Mädchen am Montagmorgen im Bereich zwischen Maurerweg und Fritz-Erler-Allee gesehen haben – oder danach. Die 15-Jährige trägt schulterlanges braunes Haar, war mit einer rosafarbenen Plüschjacke und blauen Jeans bekleidet und trug einen roten Rucksack.





Hinweise nimmt die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt, Keithstraße 30 in 10787 Berlin unter folgender Rufnummer (030) 4664-911333, per E-Mail an lka113-hinweis(at)polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.