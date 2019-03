Verwandter festgenommen

Drei Leichen in einer Wohnung in Niederbayern gefunden

04.03.2019, 15:48 Uhr | dpa

Die Polizei hat zwei weibliche und eine männliche Leiche in einer Wohnung in Bayern gefunden. Ein Verwandter wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

In einer Wohnung in Niederbayern hat die Polizei drei Leichen gefunden, zwei Frauen und einen Mann. Alle drei seien Erwachsene und miteinander verwandt, sagte die Polizei auf Anfrage. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat einen 41-jährigen Angehörigen vorläufig festgenommen, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die drei Getöteten und der festgenommene Deutsche lebten laut Polizei zu viert in dem Haus in Mallersdorf-Pfaffenberg, im Ortsteil Ascholtshausen. Die genauen Verwandtschaftsbeziehungen waren zunächst unklar. Bei zwei der Toten könne es sich um ein Elternpaar handeln.



Die Leichen weisen laut Polizei Zeichen äußerer Gewalteinwirkung auf. Die genaue Todesursache stand zunächst jedoch nicht fest. Vermutlich habe die Tat nicht am Montag stattgefunden. "Der Todeszeitpunkt könnte schon einige Tage zurückliegen", sagte Polizeisprecher Michael Emmer.







Ein Familienangehöriger hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil er seine Verwandten nicht mehr erreichen konnte. Streifenbesatzungen der Polizei machten sich auf den Weg zu der Wohnung. Die Beamten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und fanden die Leichen.