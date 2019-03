Spürhunde im Einsatz

Polizei sucht wieder im Wald nach vermisster Rebecca

09.03.2019, 12:52 Uhr | dpa

Bislang ist die Suche nach der verschwundenen Rebecca aus Berlin erfolglos. Am Samstag soll die Polizeiaktion bei Kummersdorf in Brandenburg weitergehen.

Den dritten Tag in Folge sucht die Berliner Polizei mit einer Hundertschaft und Spürhunden nach der verschwundenen 15-jährigen Rebecca. Erneut werde das weitläufige Waldgebiet bei Kummersdorf rund 50 Kilometer südöstlich von Berlin durchkämmt, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.

Die Beamten wollten wie in den vergangenen beiden Tagen wieder etwa zwischen 11 und 11.30 Uhr starten, in etwa da, wo sie am Freitag bei Einbruch der Dunkelheit aufgehört hätten. Wie viele der speziell ausgebildeten Spürhunde zur Verfügung stehen, stand nach ihren Worten noch nicht fest.







Rebecca verschwand am 18. Februar in den frühen Morgenstunden aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers in Berlin. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Der Fall der Jugendlichen wurde am Mittwochabend auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" behandelt.

Sah jemand das Auto?

Inzwischen seien in den knapp drei Wochen mehr als 1000 Hinweise zu dem Fall eingegangen, sagte die Polizeisprecherin. Die würden alle geprüft und dann je nach möglicher Bedeutung priorisiert.

Unter den Hinweisen waren auch mindestens einer oder mehrere auf den Wald zwischen den kleinen brandenburgischen Orten Kummersdorf und Wolzig in der Umgebung von Storkow. Möglicherweise sah dort jemand das rote Auto des Schwagers von Rebecca. Das Auto war am Vormittag des 18. Februar und am Abend des 19. Februar auf der nahe gelegenen A12 von einem automatischen Erfassungssystem registriert worden. Die Kameras hängen an einer Brücke über der Autobahn direkt an der Ausfahrt Storkow.







Nach Angaben der Polizei ist der Schwager der einzige Mensch, der zu den genannten Zeitpunkten mit dem Auto gefahren sein kann. Die Fahrten sollen überhaupt nicht zu seiner erzählten Version passen. Der Mann sitzt als Verdächtiger in Untersuchungshaft und schweigt laut Polizei zu den Beschuldigungen.