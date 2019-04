Verdächtiger festgenommen

Junge deutsche Touristin in Thailand ermordet

08.04.2019, 10:27 Uhr | dpa

In Thailand ist ist eine 27-jährige Deutsche getötet worden. Ihre Leiche wurde unter Steinen versteckt in einem Gebüsch gefunden. Laut Polizeiangaben hat ein Thailänder den Mord an der jungen Frau gestanden.

Auf einer thailändischen Insel ist eine 27-jährige Urlauberin aus Deutschland ermordet worden. Die Leiche der Frau wurde etwa 75 Kilometer von der Hauptstadt Bangkok entfernt auf der Insel Ko Si Chang im Golf von Thailand gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als mutmaßlicher Mörder wurde ein 24-jähriger Thailänder festgenommen. Der Mann hat die Tat nach Angaben eines Polizeisprechers gestanden.







Die Frau kam demzufolge am 23. März nach Thailand, um dort Urlaub zu machen. Nach Zeitungsberichten hatte sie ein Hotel in der Touristenmetropole Pattaya gebucht. Auf Ko Si Chang mietete sie sich am Sonntagmittag für einen Tagesausflug einen Roller. Ihre Leiche wurde einige Stunden später von einem anderen Urlauber in einem Gebüsch gefunden, versteckt unter mehreren Steinen. Der Tatverdächtige stammt von der Insel.