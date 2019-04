Polizei in Bad Nauheim warnt

25-Jährige getötet – Verdächtiger auf der Flucht

08.04.2019, 11:49 Uhr | dpa, AFP

In Hessen hat die Polizei die Leiche einer jungen Frau gefunden. Der Ehemann steht unter Verdacht, sie getötet zu haben. Der 24-Jährige ist auf der Flucht und könnte gefährlich sein.

Nach einem Tötungsdelikt an einer 25 Jahre alten Frau im hessischen Bad Nauheim fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Von dem 24 Jahre alten Ehemann des Opfers, der noch auf der Flucht sei, könne eine Gefährdung ausgehen, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Gießen mit. Es sei davon auszugehen, dass der Tatverdächtige psychisch auffällig ist.

Der Mann heißt laut Polizei Kiril Chelebiev und ist Bulgare. Er soll 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank sein.

Die Polizei appellierte an die Bürger in Bad Nauheim, keine Anhalter mitzunehmen und Menschen, auf welche die Beschreibung des Tatverdächtigen passe, sofort unter der Notrufnummer 110 oder Tel. 06031-601-0 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden.







In der Nacht zum Montag hatte die Polizei nach einem Zeugenhinweis in einer Wohnung in Bad Nauheim den Leichnam der 25-Jährigen gefunden. Weitere Details zum Tötungsdelikt gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.