Frau drängelt sich vor

Kunden prügeln sich an der Wursttheke

11.04.2019, 18:39 Uhr | dpa

Vordrängeln verboten: In Hessen ist ein Supermarkteinkauf von zwei Frauen und einem Mann aus dem Ruder gelaufen. Die drei wurden handgreiflich an der Fleischtheke.

Zwei Frauen und ein Mann haben sich an einer Fleischtheke in einem Supermarkt in Friedberg geprügelt. Eine 32-Jährige habe sich vermutlich vorgedrängelt und sei deshalb in einen Streit mit einer 35-Jährigen geraten, teilte die Polizei im Wetteraukreis mit.







Kurz darauf gingen die Frauen aufeinander los. Ein Mann soll der 32-Jährigen am Mittwoch bei der körperlichen Auseinandersetzung zur Hilfe gekommen sein. Er habe die 35-Jährige festgehalten, während die Jüngere sie weiter angegriffen habe. Als die Polizei eintraf, flüchtete der unbekannte Mann.