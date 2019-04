"Extrem gefährlich": FBI sucht 18-Jährige nach Drohungen an Schulen

20 Jahre nach dem Schulmassaker von Columbine: US-Behörden haben wegen Drohungen einer bewaffneten Frau Alarm geschlagen. Mehrere Schulen im Großraum Denver mussten vorsorglich abgeriegelt werden.

Die Columbine Highschool, die vor 20 Jahren Schauplatz eines Amoklaufes wurde, und andere Schulen im US-Bundesstaat Colorado, sind am Dienstag vorsorglich abgeriegelt worden. Die Polizei teilte auf Twitter mit, sie untersuche eine ernstzunehmende Bedrohung

Die Polizei identifizierte eine 18-Jährige als Verdächtige und warnte: "Sie ist bewaffnet und wird als äußerst gefährlich eingestuft." Demnach reiste die 18-Jährige nach Colorado und sprach Drohungen aus, die den Großraum Denver betreffen. Die Behörden sprachen von einer "glaubwürdigen Bedrohung".

The @FBIDenver & JCSO are asking for the public’s help regarding a potential credible threat. Last night Sol Pais traveled to Colorado & made threats. She is armed & considered to be extremely dangerous 1/3 pic.twitter.com/2x5iwddsMp