Ermittlungen in Weinheim

75-Jähriger entblößt sich vor Kindern im Schwimmbad

30.04.2019, 13:58 Uhr | dpa

Ein Schwimmbad in Weinheim: Ein Senior soll Kinder sexuell belästigt haben. (Archivbild) (Quelle: Gutschalk/imago images)

In Baden-Württemberg wird ein Rentner des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. In einem Schwimmbad soll er Kindern sein Geschlechtsteil gezeigt haben.

Ein 75 Jahre alter Mann soll im Becken eines Schwimmbades in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) sein Geschlechtsteil entblößt haben. Dabei habe er zwei Mädchen beobachtet, wie es von der Polizei hieß. Die beiden neun Jahre alten Kinder bemerkten das jedoch, verließen nach Angaben eines Behördensprechers sofort das Becken und meldeten den Vorfall vom Samstag einem Bademeister.







Der habe den Mann gestellt. Die Eltern der Kinder erstatteten Anzeige. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 75-Jährige schon früher in Bädern in Hessen und Rheinland-Pfalz in gleicher Weise aufgefallen sein. Die Polizei ermittelt wegen sexuellen Kindesmissbrauchs.