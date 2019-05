Filmset im Saarland

Störenfriede verwüsten "Tatort"-Drehort

02.05.2019, 07:41 Uhr | dpa

Echte Einbrecher in der TV-Polizeidienstelle: Gleich fünf jugendliche Randalierer brachen in das Gebäude ein und sorgten für Chaos am "Tatort"-Drehort.

Mehrere Jugendliche haben im saarländischen Sulzbach einen "Tatort"-Drehort verwüstet. Sie stellten Requisiten um, beschädigten Möbelstücke mit einem Akkubohrer, brachen Türen auf und betätigten einen Pulverfeuerlöscher, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Die "Tatort"-Dienststelle befindet sich in einem unbewohnten Gebäude. Als der Hausmeister nach dem Rechten sehen wollte, flüchteten drei junge Männer und zwei junge Frauen in einen angrenzenden Wald, wie es weiter hieß.









Der Hausmeister habe die Jugendlichen verfolgt, sie aber aus den Augen verloren. Die Höhe des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden.