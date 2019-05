An S-Bahn-Haltestelle

Passanten helfen nicht: Mann misshandelt 25-Jährige

28.05.2019, 16:33 Uhr | dpa

S-Bahn in Bayern: Ein Mann hat eine Frau zunächst beleidigt und dann attackiert. (Symbolbild) (Quelle: Ralph Peters/imago images)

An einer S-Bahn-Station in Bayern hat ein Mann eine Frau angegriffen. Mehrere Menschen leisteten dem Opfer keine Hilfe – aber sahen zu.

Eine 25 Jahre alte Frau ist auf einem S-Bahnhof bei München von einem Mann attackiert und misshandelt worden. Zahlreiche Passanten hätten dies beobachtet, seien der Frau aber nicht zu Hilfe geeilt, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst, ermittelt wird auch gegen einen unbekannten Mann wegen unterlassener Hilfeleistung. Das Opfer erlitt keine schwerwiegenden Verletzungen.

Die junge Frau war bereits in der S-Bahn von dem späteren Angreifer angesprochen worden – auf "vulgäre Art und Weise", wie es im Polizeibericht heißt. Ohne den Mann zu beachten, stieg sie an der Haltestelle Germering-Unterpfaffenhofen aus. Der Mann folgte ihr in Richtung Treppe, holte sie dort ein und spuckte ihr vor die Füße.



Angreifer flüchtete nach Angriff

Unmittelbar danach schlug er seinem Opfer direkt ins Gesicht, worauf die 25-Jährige die letzten fünf Stufen der Treppe bis auf den Gehweg hinunterfiel. Der Angreifer folgte ihr erneut und trat zweimal gegen den Hals der Frau und einmal in ihre Rippen.







Schließlich setzte sich der Mann den Angaben zufolge auf sein Opfer und schlug mit einer Umhängetasche auf die Frau ein. Im Verlauf des Geschehens verlor der Täter seine Brille, die Frau konnte sich befreien, der Angreifer flüchtete. Eine Polizeistreife nahm ihn wenig später fest.