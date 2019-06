Täter auf der Flucht

Ein Verletzter nach Schuss in Dortmund

12.06.2019, 13:28 Uhr | dpa

Nach Schuss in Dortmund: Die Polizei fahndet nach einem bewaffneten Mann. (Quelle: dpa)

Die Polizei in Dortmund fahndet mit Hochdruck nach einem bewaffneten Schützen. Sie warnt die Bevölkerung ausdrücklich vor dem Täter.

Die Polizei in Dortmund fahndet nach einem bewaffneten Mann, der eine Person in der Dortmunder Innenstadt angeschossen und verletzt hat. Nach dem gefährlichen Unbekannten werde mit zahlreichen Einsatzkräften unter Hochdruck gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.



++++ UPDATE: Die Polizei warnt die Bevölkerung ausdrücklich vor einem unbekannten bewaffneten Täter in der Innenstadt. An der Weißenburger Straße wurde eine Person angeschossen. Wir berichten fortlaufend hier: https://t.co/s91e0F3AG3 — RN Dortmund (@RN_DORTMUND) June 12, 2019

Der Täter habe einen Schuss abgegeben und sei dann geflüchtet. Über das Opfer und den Gesundheitszustand könne man noch nichts sagen. Die Tat hat soll sich vor einem Kiosk in der Weißenburger Straße zugetragen haben. Die Polizei mahnte die Bevölkerung zur Vorsicht.