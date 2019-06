Kleinkinder mussten essen

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Krippen-Betreuer in Offenburg

17.06.2019, 16:45 Uhr | dpa, t-online.de, sth

Es ist der zweite Fall in Baden-Württemberg: Ermittler nehmen eine Krippe in Offenburg unter die Lupe. Mehrere Betreuer sollen Kinder zum Essen gezwungen haben, heißt es.

In einer Kinderkrippe in Offenburg ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen drei Betreuer wegen "strafrechtlich relevanter Handlungen". Die Vorfälle sollen sich während des Essens und der Ruhezeiten zugetragen haben, sagte ein Polizeisprecher am Montag ohne weitere Details zu nennen.

Der "Badischen Zeitung" zufolge handelt es sich um Vorwürfe, nach denen Kinder zum Essen und zur Ruhe gezwungen worden sein sollen. Die beschuldigten Betreuer wurden demnach bereits entlassen. Die Eltern wurden nach Angaben der Polizei auf einem Elternabend über die Vorwürfe informiert.







Ein ähnlicher Vorfall war erst vor zehn Tagen in Lauchringen im Kreis Waldshut bekanntgeworden. Zwei Erzieherinnen, darunter die Leiterin der Einrichtung, war gekündigt worden, weil sie Kinder zum Essen bis zum Erbrechen und auch zum Schlafen genötigt haben sollen. Auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft.