Gefährliche Fahrweise

Polizei erwischt Piëch-Sohn und Enkel bei illegalem Autorennen

29.08.2019, 08:41 Uhr

Der frühere VW-Chef Ferdinand Piëch ist vor vier Tagen gestorben. Nun kommt heraus: Kurz vor seinem Tod stoppte die Polizei Piëchs Sohn und Enkel bei einem illegalen Autorennen.

Ferdinand Piëch junior, der älteste Sohn des vor Kurzem verstorbenen VW-Patriarchen Ferdinand Piëch, hat sich zusammen mit seinem Sohn ein Autorennen auf der A81 bei Konstanz geliefert. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollen Vater und Sohn dabei andere Verkehrsteilnehmer zunächst ausgebremst und dann ihre Autos stark beschleunigt haben.



Mehrere Betroffene haben dem Bericht zufolge unvermittelt die Polizei gerufen. Ein Anrufer sagte den Beamten, er sei gegen 16.25 Uhr von einem Porsche und einem Ferrari überholt worden. Sie hätten danach den Verkehr auf zwei Spuren auf 70 bis 80 Stundenkilometer runtergebremst. „Anschließend hätten sowohl der Porsche-Fahrer als auch der Ferrari-Lenker ihr Fahrzeug stark beschleunigt“, heißt es im Polizeibericht.

Nur eine Vollbremsung verhinderte einen Unfall

Laut dem Zeitungsbericht fuhr der 53-jährige Piëch jr. einen Porsche 918 Spyder E-Hybrid, der etwa 887 PS hat. Sein 23-jähriger Sohn Arthur war mit einem Ferrari 488 Pista (720 PS) unterwegs. Ein weiterer Autofahrer berichtete, die beiden seien rechts an ihm vorbeigerast und dann direkt vor ihm wieder eingeschert. Nur eine Vollbremsung des Mannes verhinderte laut Polizei einen Unfall.

Die Beamten stoppten die beiden Raser schließlich mit zwei Streifenwagen. "Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie es zu tun haben", soll einer der beiden Piëchs die Polizisten gefragt haben. Gegen beide wird nun wegen eines illegalen Autorennens und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Der langjährige VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch war am 25. August im Alter von 82 Jahren gestorben. Die Witwe Piëchs, Ursula Piëch, bestätigte den Tod ihres Ehemannes. Ihr Mann sei am Sonntag "plötzlich und unerwartet verstorben", hieß es in einer Mitteilung.





Piëch hatte den VW-Konzern neun Jahre von 1993 bis 2002 als Vorstandsvorsitzender geführt. Er führte das angeschlagene Unternehmen mit drastischen Sparmaßnahmen und einer neuen Modellpolitik zurück in die Gewinnzone. Danach wurde er bis 2015 Vorsitzender des Aufsichtsrates. Er hatte eine Vorzeigekarriere hingelegt – und jahrzehntelang die Strippen in der deutschen Automobilwirtschaft gezogen.