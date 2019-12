Vorfall in Kiew

Unbekannter schießt auf Mann – und tötet Dreijährigen

02.12.2019, 14:44 Uhr | dpa

Ermittler am Tatort in Kiew: In dem geparkten Auto ist ein dreijähriges Kind von Kugeln getroffen und getötet worden. (Quelle: Valentyn Ogirenko/Reuters)

In der ukrainischen Hauptstadt hat ein Unbekannter das Feuer eröffnet – und dabei einen dreijähriges Kind getötet. Der Täter habe auf einen Mann schießen wollen – aber stattdessen den Jungen in einem geparkten Auto getroffen.

Mitten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist ein dreijähriges Kind erschossen worden. Ein Unbekannter habe auf einen Mann schießen wollen, die Kugel habe jedoch den Jungen in einem parkenden Auto getroffen, teilte die Polizei am Sonntagabend in Kiew mit.



Das Kind sei im Krankenwagen an seinen Verletzungen gestorben. Der Täter sei noch nicht gefasst. Die Behörden ermittelten wegen vorsätzlichen Mordes. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.









Medienberichten zufolge soll der Täter eigentlich versucht haben, einen bekannten Regionalpolitiker zu erschießen. Die Behörden bestätigten dies zunächst nicht.