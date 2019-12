Männer zoffen sich

Streit um Plätzchendose eskaliert vor Gemeindehaus

21.12.2019, 12:56 Uhr | dpa

Plätzchendose in der Adventszeit (Symbolbild): Zwei Männer gerieten über eine Keksdose in Streit. (Quelle: imago images)

Bei manchen geht es um die Wurscht, in Bad Kissingen ging es am Freitag um den Keks: Ein Mann schlug einen anderen im Streit um eine Plätzchendose nieder. Zeugen griffen ein.

Vor dem Gemeindehaus in Bad Kissingen ist ein Streit zweier Männer um eine Plätzchendose eskaliert. Ein 18-Jähriger habe einem 22-Jährigen die Dose am Freitagabend wegnehmen wollen, was dieser jedoch nicht zugelassen habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Daraufhin habe der Teenager zugeschlagen und den Mann beleidigt. Umstehende seien zu Hilfe geeilt. Der 18-Jährige flüchtete – wurde aber wenig später von der Polizei festgenommen.