Polizei fahndet nach Tätern

Bewaffnete überfallen Hotel in Hamburg

27.12.2019, 11:41 Uhr | dpa

Schreck für Angestellte in Hamburg: In der Nacht haben Unbekannte ein Hotel überfallen. Einer der Männer soll bewaffnet gewesen sein. Die Polizei fahndet nach mindestens zwei Tätern.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag ein Hotel in Hamburg-Marmstorf überfallen. Einer der beiden Täter hatte eine Pistole, wie die Polizei mitteilte. Er bedrohte demnach einen Mitarbeiter an der Rezeption. Der andere raubte währenddessen eine Kassenlade mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag sowie eine Geldkassette. Verletzt wurde niemand.



Nun fahndet die Polizei nach den Männern. Demnach waren sie mit einem weißen Kastenwagen vor dem Hotel vorgefahren und hatten es maskiert betreten. Nach Polizeiangaben flüchteten die Männer anschließend mit dem selben Wagen in Richtung A7. Ob die beiden Räuber noch einen dritten Mittäter hatten, der den Fluchtwagen fuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen.