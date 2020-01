SEK-Einsatz in Kirchheim

Einbrecher tötet und legt Feuer

08.01.2020, 09:25 Uhr | dpa

Nach einem Streit ist ein Mann im hessischen Kirchheim in ein Haus eingebrochen. Dort tötete er einen Menschen und legte einen Brand. Ein Spezialeinsatzkommando war im Einsatz.

Ein Mann ist in Kirchheim (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) in ein Haus eingebrochen und hat dort einen Menschen getötet. Der Tat am Dienstagabend ging ein Streit voraus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der 31-jährige Täter habe sich mehrere Stunden lang in dem Gebäude verschanzt. In der Nacht zum Mittwoch nahm ein Spezialeinsatzkommando den Mann in dem Haus fest, er wurde dabei leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Der 31-Jährige habe in der Nacht zudem den Hausflur in Brand gesetzt. Ein Bewohner flüchtete auf das Dach und wurde von Einsatzkräften gerettet, ein weiterer brachte sich selbst in Sicherheit – beide blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Fulda wollte am Morgen über weitere Details informieren.