Elf Tote in Hessen

Mutmaßlicher Schütze von Hanau hinterließ Video und Schreiben

20.02.2020, 09:26 Uhr | rtr, AFP, dpa, aj, jmt, fls

Schießerei in Hessen: 11 Menschen sterben in Hanau

Nach tödlichen Schüssen in Hanau findet die Polizei in einer Wohnung zwei Leichen – unter ihnen der mutmaßliche Täter. Dieser hatte zuvor ein Video voller Verschwörungstheorien ins Netz gestellt.

Nach den tödlichen Schüssen auf neun Menschen in Hanau ist der mutmaßliche Täter tot. Polizisten fanden laut Angaben eines Sprechers am frühen Donnerstagmorgen in einer Wohnung zwei weitere Leichen. Unter diesen sei mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter. Bei der anderen Person handelt es sich dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt zufolge mutmaßlich um die Mutter des Mannes.



Nach Informationen aus Sicherheitskreisen wurden auch ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden. Beides werde nun ausgewertet. Demnach hat der mutmaßliche Täter vor dem Gewaltverbrechen eine umfangreiche Sammlung von Erklärungen und Weltanschauungs-Theorien im Internet verbreitet. In einem knapp einstündigen Video behauptet er unter anderem, Deutschland werde von einem Geheimdienst mit weitreichenden Fähigkeiten gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei.

Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht, hieß es von der Polizei. Das Gebiet um den Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Zeugenaussagen zu einem Fluchtfahrzeug hatten die Ermittler zuvor bei ihrer Großfahndung in den Stadtteil Kesselstadt geführt, wo dann Spezialkräfte in die Wohnung eindrangen. Dort seien die beiden Toten entdeckt worden, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen zu ihrer Identität seien noch nicht abgeschlossen. Angaben zu ihrer Nationalität wie zur Nationalität der neun zuvor erschossenen Menschen könnten noch nicht gemacht werden.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Zu den Hintergründen gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Ein Sprecher sagte dem Hessischen Rundfunk, es könne sich um "eine Beziehungstat oder eine wahllos begangene Tat" handeln. Die Schüsse waren gegen 22 Uhr am Mittwochabend an zwei verschiedenen Orten im hessischen Hanau gefallen.

Schüsse in Shisha-Bars

Der Hessische Rundfunk berichtete, bei den Tatorten handele es sich um Shisha-Bars. Zunächst sei eine Bar in der Innenstadt angegriffen worden. Danach seien der oder die Täter in den Stadtteil Kesselstadt weitergefahren. Die Polizei bestätigte lediglich zwei Tatorte. Schüsse fielen demnach am Heumarkt im Zentrum der Kleinstadt bei Frankfurt am Main sowie in Kesselstadt.

Wenige Tage vor der Tat hatte der mutmaßliche Täter nach Informationen aus Sicherheitskreisen ein Video bei Youtube veröffentlicht. Darin spricht der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen und vor wenigen Tagen ins Netz gestellt.

Youtube-Video mit Verschwörungstheorien über die USA

In dem Video sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände "jetzt kämpfen". Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten.



Das Motiv des Verbrechens mit insgesamt elf Toten blieb zunächst unklar. Die Ermittler baten die Bevölkerung um Hinweise, warnten aber vor Spekulationen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter rief die Polizei dazu auf, keine Videos oder Nachrichten aus unbekannten Quellen zu verbreiten. "Spekulationen helfen uns nicht weiter", erklärte das Polizeipräsidium.

Hanaus SPD-Oberbürgermeister Claus Kaminsky zeigte sich erschüttert. Es sei ein Abend, "wie man ihn sich schlimmer nicht vorstellen kann", sagte Kaminsky der "Bild"-Zeitung. Er sei tief betroffen. Die Hanauer CDU-Bundestagsabgeordnete Katja Leikert schrieb auf Twitter: "Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle."