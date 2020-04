Gewaltverbrechen vermutet

Drei Tote in einem Haus in Bayern gefunden

03.04.2020, 11:03 Uhr | pdi, dpa

Schreckensfund in Bayern: In einem Haus bei Rosenheim entdeckt die Polizei drei Leichen. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Polizei hat in einem Haus bei Rosenheim (Bayern) zwei Kinder und ihre Mutter tot aufgefunden. "Wir gehen davon aus, dass sich eine Familientragödie abgespielt hat", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen komme die Mutter als Täterin in Betracht. Einsatz- und Rettungskräfte seien gegen 04.40 Uhr zu dem Haus in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim gerufen worden.

Die Ermittlungen laufen. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.