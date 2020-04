Gewaltverbrechen vermutet

Drei Tote in einem Haus in Bayern gefunden

03.04.2020, 08:53 Uhr | pdi, AFP

Schreckensfund in Bayern: In einem Haus bei Rosenheim entdeckt die Polizei drei Leichen. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

In einem Haus im bayerischen Vogtareuth sind am Freitag drei Tote entdeckt worden. Am frühen Morgen wurden Einsatz- und Rettungskräfte zu dem Haus gerufen, wo sie die Leichen fanden, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Es sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen.

Die Ermittlungen laufen.Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht.