Vor einer Bäckerei

Messerstecher tötet zwei Menschen

04.04.2020, 14:57 Uhr | rtr

Südfrankreich: Polizisten am Tatort an dem ein Mann zwei Menschen mit Messerstichen getötet hat. (Quelle: Hans Lucas/imago images)

Im Südosten Frankreichs hat sich am Samstag eine erschreckende Bluttat ereignet. Zwei Menschen wurden getötet und vier weitere verletzt.

Am Samstag hat ein Mann in der Stadt Romans-sur-Isère im Südosten Frankreichs mit Messerstichen zwei Menschen getötet und vier weitere Personen verletzt. Dies teilte Bürgermeisterin Marie-Hélène Thoraval mit. Der Angreifer sei festgenommen worden.

Die Opfer standen den Angaben zufolge vor eine Bäckerei an oder befanden sich in Geschäften im Stadtzentrum. In der Stadt gelten Beschränkungen infolge der Corona-Krise. Die Bürger dürfen aber Waren des täglichen Bedarfs einkaufen. Es war zunächst unklar, ob die Angriffe mit den behördlich angeordneten Schließungen in Verbindung stehen. Innenminister Christophe Castaner zufolge laufen die Ermittlungen noch. Nach Auskunft von Augenzeugen stach der Täter an verschiedenen Orten willkürlich auf Menschen ein.