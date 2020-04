Vorfall nahe Hamburg

Mann auf Golfplatz niedergeschossen – Täter flüchten

29.04.2020, 01:22 Uhr | dpa

Kriminaltechniker begutachten Spuren am Tatort neben dem Fahrzeug des Opfers: Ein Mann ist nahe Hamburg niedergeschossen worden. (Quelle: Jonas Walzberg/dpa)

Großfahndung in der Umgebung von Hamburg: Ein Mann wird auf einem Golfplatz niedergeschossen. Drei mutmaßliche Täter sind auf der Flucht.

Ein Mann ist auf einem Golfplatz in Glinde bei Hamburg niedergeschossen worden. Drei Tatverdächtige flüchteten, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch sagte. Eine Großfahndung am späten Abend mit Hubschrauber, Spürhunden und Einsatzkräften aus Hamburg verlief demnach erfolglos.



Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Ob er in Lebensgefahr schwebt, war dem Sprecher zufolge zunächst unklar. Auch Ablauf und Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.