Maskenstreit in NRW

Polizisten in Supermarkt schwer verletzt – Verdacht auf Falle

13.05.2020, 11:11 Uhr | dpa

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife: Zwei Polizisten sind nach einer Attacke in Nordrhein-Westfalen schwer verletzt. (Quelle: Lino Mirgeler/Symbolbild/dpa)

Zwei Männer wollen im Supermarkt keinen Mund-Nase-Schutz nutzen, die Polizei wird gerufen – und die Sache eskaliert: Zwei Polizisten werden schwer verletzt. Die Ermittler haben nun einen schlimmen Verdacht.

Zwei Männer weigern sich in einem Supermarkt im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, Schutzmasken zu tragen und attackieren die eingreifenden Polizisten. Beide Beamten werden bei dem Angriff am Samstagnachmittag schwer verletzt.



Ermittler gehen nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa nun dem Verdacht nach, dass die Beamten in eine Falle gelockt wurden. Demnach besteht die Vermutung, dass die beiden Verdächtigen die Situation absichtlich provozierten. Einer der beiden hatte den Ablauf mit einer an seinem Körper befestigten Kamera gefilmt und offenbar eine Teilsequenz ins Internet gestellt. Wie die dpa erfuhr, prüfen die Ermittler auch, ob einer der beiden Beschuldigten Bezüge zur Reichsbürgerszene hat.

In dem Internetvideo ist zu sehen, wie der Verdächtige mit der Kamera mit der Polizei in mehreren Sprachen diskutiert, weil er seinen Ausweis nicht zeigen will. Der zweite Mann – inzwischen mit einem Tuch vor dem Mund – gibt sich als Übersetzer aus und mischt sich ein. Letztlich eskaliert die Situation und der "Übersetzer", bereits zu Boden gebracht, schlägt einem der Beamten ins Gesicht.

Polizei: "Politisches Handeln kann nicht ausgeschlossen werden"

Der Staatsschutz in Bonn hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. "Mit Blick auf die Gesamtumstände kann ein politisches Handeln nicht ausgeschlossen werden", sagte ein Sprecher der Bonner Polizei dem "Generalanzeiger". In dem Video ist unter anderem zu hören, wie der Filmende sagt: "Ich bin ein Mensch, ich brauche keinen Personalausweis (...) Ich bin Mensch und Souverän." Der selbst ernannte Übersetzer wiederholt, dass der Mann ein "souveräner Mensch" sei und sich mit allen Mitteln verteidigen werde, falls die Beamten ihm Schaden zufügten. Die Wortwahl ähnelt der sogenannter Reichsbürger, die den Staat als Instanz ablehnen.

Gegen die Männer wird wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Sie kamen wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß.