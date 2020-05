Tödlicher Zusammenstoß

Münchner Polizei sucht Radfahrer mit Foto

21.05.2020, 11:05 Uhr | t-online.de, joh

Zwei Männer kollidieren in München mit ihren E-Bikes. Einer der Radfahrer stürzt schwer und stirbt, der andere flüchtet. Die Polizei ruft nun Zeugen dazu auf, sich zu melden.

In München ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem einer der Beteiligten starb. Die Polizei sucht dazu nach Zeugen. Am Sonntag gegen 18:30 Uhr stießen ein 37-Jähriger und ein bislang Unbekannter mit ihren E-Bikes zusammen, berichtet das Polizeipräsidium München. Der 37-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und habe sich dabei schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Er starb noch in der Nacht im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Der Gesuchte: Der Mann soll zwischen 45 und 50 Jahre alt sein. (Quelle: Polizei München)

Der zweite beteiligte Fahrer sei zwar ebenfalls gestürzt, dann aber mit seinem E-Bike geflüchtet. Die Polizei ruft nun mögliche Zeugen dazu auf, sich zu melden, da nach dem Radfahrer gesucht werde. Er sei zwischen 45 und 50 Jahre alt, sehr stämmig, habe kurze graumellierte Haare, ein breites Gesicht, kein Bart beziehungsweise nur einen Zwei-Tage-Bart, trug ein schwarzes T-Shirt mit blauen Streifen an den Ärmeln, helle Schuhe, eine kurze blaue Hose (eventuell dreiviertellang) und hatte keinen Fahrradhelm getragen. Zudem habe er Deutsch ohne Auffälligkeiten gesprochen und sei mit einem dunklen E-Bike unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Zu dem Unfall kam es an der Münchener Hochstraße, im Teilbereich der Rosenheimer Straße, in Richtung der Rablstraße. Zeugen sollen sich unter Tel.: 089 6216 3322 melden.