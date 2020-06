Schlägerei mit 60 Menschen am Hauptbahnhof Mülheim

Am Bahnhof Mühlheim an der Ruhr

60 Menschen geraten in Massenschlägerei

11.06.2020, 11:16 Uhr | dpa

Großer Polizeieinsatz am Hauptbahnhof: 60 Menschen geraten in eine Schlägerei. (Symbolbild) (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)

Am Hauptbahnhof in Mühlheim an der Ruhr ist es zu einer Massenschlägerei gekommen. Etwa 60 Menschen sind offenbar in Streit miteinander geraten. Die Polizei rückt an und setzt Hunde ein.

Eine Schlägerei unter etwa 60 Menschen hat in Mülheim an der Ruhr für einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Anrufer hatten am Mittwochabend von einer Auseinandersetzung in der Nähe des Hauptbahnhofs berichtet, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.

Polizeihund beißt Beteiligten

Der Grund für den Streit war den Angaben zufolge zunächst unklar. Beamten sprachen mehrere Platzverweise aus. Eine halbe Stunde später kam es an dem Platz erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Polizeihund war nun dabei und biss einen der Beteiligten, wie der Sprecher sagte.

Die Beteiligten erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Schwer verletzt wurde aber niemand. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.